多功能阿媽期待第二春　黎燕珊拒小鮮肉

前年加盟無綫的黎燕珊，在無綫熱播劇《多功能老婆》中與朱晨麗（朱朱）飾演母女，她表示角色是為自己度身訂造的：「個角色講我做空姐，細細個就亂識人，好早就生咗朱朱，將所有希望放喺個女度，教佢做人太太應該要有嘅責任，亦望佢嫁入豪門，所以對我嚟講係手到拿來，搵我做呢個角色，絕對係貼身又貼地嘅多功能媽媽！」

與朱朱「母女」情深

劇中黎燕珊與朱朱感情要好，以朋友方式相處，當中一場敷Mask戲令她難忘：「場戲講我哋搽上海底泥Mask，好開心咁傾扮靚，我覺得好搞笑，因為同現實中我同囡囡一樣。」二人戲裏戲外猶如真母女，黎燕珊對這位「女兒」讚不絕口：「佢好乖、好專業，真係當我係媽媽一樣。有次佢回鄉探親，我講笑話『阿女，我好鍾意食你家鄉啲豆乾，記得帶啲返嚟』，估唔到隨便一句話，佢都擺喺心，真係帶咗一大包畀我，好感動。」日前朱朱生日，黎燕珊與朱朱好友Vivien為她搞神秘生日會，玩了一晚。

對追求者冇Feel

工作以外，作為女士都希望找到知音人，黎燕珊亦不例外，即使曾婚姻失敗，仍對愛情有信心，渴望找到一位靈魂伴侶。她直言有追求者，但只視為一般朋友：「依家唔會再好似以前咁，要啲Honeymoon嘅感覺，最緊要係信仰一樣，人生下半場有共同信仰好重要。」至於現今流行的姊弟戀，她坦言對小鮮肉不感興趣：「我哋係實際媽媽，自己價值觀唔係呢樣嘢。」又指女兒不時催她拍拖：「佢成日同我講，第時佢哋都會結婚，叫我唔好成日喺屋企，要出去拍拖，我都希望將來有個伴。」