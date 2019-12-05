有人泵水贊助！瑪姬重拾唱歌夢預咗畀人噓

前DJ瑪姬主持形象深入民心，多年前靠歌唱比賽入行兼出過一首歌的她，近日獲唱歌老師資助出歌，先翻唱cover歌試水溫，笑言預了被噓、叫返屋企瞓！

瑪姬從小就鍾意唱歌，05年參加《星途大戰唱歌比賽》進身最後十強，最後不敵冠軍羅鈞滿和亞軍Regen，雖曾自資出過一首歌，但最後仍疊埋心水做主持，近日她獲唱歌老師鼓勵，突然激起她的歌手夢，她說：「一直學唱歌十幾年，只係中間幾年停咗，最近學番，好開心唱歌老師肯資助我做第一首歌和拍MV。（覺得自己唱成點？）覺得值7分，前輩話我唱腔有啲老，可能成日聽啲前輩嘅歌，自自然跟咗啲震音，個腔要不停進步。（有歌手夢？）年紀開始大，有啲夢想唔可以等到50歲，係時候攞番十幾年前入行嘅夢想出嚟，又有老師畀信心就試吓，老師教用新方法唱，覺得真係有進步，唔知依家係咪最佳timing，我open自己接受批評，諗住未推出第二首歌之前，唱啲cover歌先，用我自己方法去唱，睇吓網民會唔會接受，如果網民噓、叫我返屋企瞓覺，咁就hold一hold先，網民批評就梗嘅。」她說好多活動都有客人要求她唱歌助興，正是激發她唱歌的動力。

唔怕可宜搶飯碗

早前她相約好友可宜一同到錄音室練歌，之後更揀衫準備拍MV，瑪姬和可宜同樣靠口才搵食，不排除有機會合作，不怕同行搶飯碗？她說：「我哋友誼建基於有線，好多人睇過我哋做節目都話我哋好似，講嘢都好快。主持方面我哋係競爭對手呀！不過我哋性格簡單，唔攻心計，真係好朋友，我撞咗工作接唔到都會畀佢做。」笑言好珍惜可宜，問到會否合唱？她說未有計劃，但兩個女仔合唱不多，直言可以考慮。