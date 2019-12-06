人肉發電機　蔡思貝多仔埋身

蔡思貝被指是「人肉發電機」，入行短短數年，緋聞卻多籮籮，幾乎合作過的男星都無一幸免，人夫亦榜上有名，緋聞女王當之無愧！

麥秋成

2014年，蔡思貝被爆暗撻舞蹈員出身的藝人麥秋成，雖然二人從未承認戀情，但經常被拍得出雙入對，更有指發展同居關係。2015年，有傳男方不滿蔡思貝多緋聞而分手，惟之後傳火速翻撻。2016年，麥秋成發文指「不要被人辜負兩次」暗示分手，蔡思貝亦表示希望專注工作。

洪永城

2015年底，蔡思貝與洪永城合作劇集《味想天開》而傳緋聞，至2017年再合作《大帥哥》，有指二人在佛山拍攝外景時過從甚密，導致當時正拍拖的洪永城及唐詩詠分手，令蔡思貝背上「小三」之名！及後蔡思貝否認，洪永城亦發聲明指分手不涉及第三者。

王浩信

2017年，蔡思貝與人夫王浩信被爆拍《踩過界》時，單獨「開房」打邊爐，又到女方香閨短敍，即傳男方婚姻亮紅燈。當時二人一齊受訪澄清，之後王浩信更與老婆陳自瑤現身活動闢謠，力證情不變。

余德丞

2018年，有傳蔡思貝與余德丞拍攝旅行節目《緬甸奇幻旅程》而撻着，又經常以螢幕情侶組合出席活動。同年余德丞踢波昏迷，女方趕到醫院守候，關係匪淺。事後男方在社交網上載二人親密合照，疑似公開戀情，惟余德丞今年爆出新戀情，與蔡思貝的緋聞告一段落。