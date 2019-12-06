東方日報C1：蔡思貝秘撻胡鴻鈞斷正

「緋聞女王」蔡思貝近年努力洗底，直至最近驚爆暗撻胡鴻鈞（Hubert），秘戀中的二人10日內密會3次，女方每次都叫男友到不同地方接載，避免戀情曝光。昨日二人又再出動拍拖往男方寓所，期間被撞破好事，思貝驚青得用手機遮面，Hubert即驅車回電視城「搵碇匿」，問到是否拍拖？驚魂未定的他竟衝口而出：「係呀！」

現年28歲的蔡思貝入行至今，無論拍劇還是綜藝節目，都與合作的男星扯上關係，最近便與29歲歌手胡鴻鈞撻着！據知，二人合作雖不多，但去年拍攝無綫節目《降魔的捉妖遊戲》時開始熟落，加上近大半年Hubert被指因囂張而遭公司「雪藏」，身為好友的思貝不時陪伴安慰，熱情主動的她未幾已融化男方，「思鈞戀」至今十分低調，每次都約不同地方拍拖，避免戀情曝光。

做外賣仔餵飽女友

日前思貝獨自現身中環，戴口罩及帽笠到冚，購物後急急打電話，未幾Hubert驅車於停車場等候，思貝左顧右盼才上車，警覺性甚高。事隔數天，Hubert再做柴可夫往尖沙咀接女友，服侍周到的他還做「外賣仔」，購買魚蛋等小食餵飽思貝後才驅車離開。

熱戀中的二人於10日內密會3次，昨日又再出動拍拖！下午3時許，Hubert驅車離開將軍澳寓所，直駛新蒲崗接思貝，沿途再折返寓所時被記者撞破。戴口罩的Hubert一臉慌張，不停低頭避鏡，思貝則滿面通紅，慌亂間頻頻以手機遮面，Hubert火速驅車往電視城避追訪。抵達停車場時，二人久未下車，似商量如何解畫，未幾Hubert落車，問到是否拍拖？他初時說：「誤會咗，朋友嚟。」再問是否已一起？他又口快快說：「係呀。」但自知講錯說話即搖頭表示：「你哋諗太多，只係朋友，送朋友返工咋。（見你成日接思貝出街，頻頻見面！）順路啫，因為我哋一陣間要開工。（但你呢排冇嘢拍喎！）吓……咁我都有啲工作嘅。（同思貝有冇得發展？）大家都忙，冇時間諗呢啲。」

前言不對後語

及後思貝落車，明顯夾定口供否認拍拖：「咁啱一齊返工，佢要開會，我要攞啲嘢。（Hubert係你拍拖對象？）唔知呀，依家忙拍劇。（有冇發展機會？）呢啲唔知呀。」說罷急急腳入廠；至於自稱回電視城開工的Hubert卻驅車離開。

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