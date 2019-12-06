【壯男Ｘ熟女】麥長青金剛分享「溝女」經

藝人金剛與麥長青（麥包）同樣外剛內柔，外出打拚搵銀之餘，不約而同將家人放首位。麥包坦言接受仔女的批評，金剛亦將胞妹的下一代視如己出。二人又分享合作「帶團」的搞笑事。

金剛與麥包近日首次合作主持節目，帶領12位「重熟女」亮相ViuTV的《C9旅行團》。兩位「壯男」互笠高帽，麥包讚金剛潮流觸覺敏銳，令他眼界大開，金剛即說：「包叔叔見多識廣，好似字典咁，彌補咗我好多不足之處！」

與平均年齡超過40歲的「師奶」相處兩星期，二人坦言與平日「溝女手法」有別，麥包說：「佢哋人生閱歷豐富，同啲小妹妹比較，明白咩叫包容同體諒。」金剛則笑說：「最難忘係帶佢哋去探險，我feel到有靈異嘢，佢哋有啲嘈晒話冇感覺，大佬呀，『阿飄』咁易見咩？」

今次做主持做出癮來，金剛表示不論收視好壞，亦希望拍住上開第二輯，將「剛包記」打造成品牌，麥包補充：「我好欣賞金剛嘅諗頭，佢話第二輯邀請母女檔去旅行，可以睇到佢哋嘅感情，甚至化解多年來嘅心結。呢輯時間太匆忙，未能做到公開招募參加者，希望下次有足夠時間。」

為外甥返台發展

談到家人之間的相處，麥包原來是位開明父親，願意接受子女批評：「一家人唔好收收埋埋，雪球只會愈滾愈大，佢哋覺得我唔啱咪改囉，冇理由搞到頭家散晒。我好欣賞金剛，佢三年前決定返台灣發展，原來係唔想錯過妹妹嘅子女成長！」金剛表示：「妹妹個仔3歲前好少接觸，突然覺得佢咁大個嘅？好彩依家我哋好friend，每星期我都返屋企兩、三次探屋企人，增進感情。」