兼職酒樓侍應維生　容天佑等機會打出頭

現年24歲的藝員容天佑，雖然外貌「新鮮」，但原來已效力無綫9年。他是截拳道第5代傳人，亦是跆拳道黑帶4段高手，2011年參加無綫節目《功夫新星》入行，雖然有極強功夫底子，但未有太多機會給他一展所長，他說：「唔嘥嘅，我期待一個機會，所以冇荒廢武功㗎！」

容天佑在播畢的無綫劇《解決師》有不少演出，但沒有打戲，問到可有向監製自薦？天佑坦言：「冇，監製畀任何角色我都會做。（做演員要主動。）我性格少少怕醜，鼓唔起勇氣自薦。（嘥咗你啲功夫？）唔嘥嘅，我期待機會，咁多年都會Keep住練武，冇荒廢到。」他承認拍劇初期喊不出：「開頭靠眼藥水，後尾導演用咗一啲方法，令我覺得好挫敗、個人好冇用，眼淚就自然流出嚟。」

獲前輩鼓勵

每個藝人都有辛酸史，天佑稱讀訓練班時要做「散工」，當過侍應、運輸及搭布景工作：「開頭覺得好慘，但慢慢發現學到嘢，他朝有機會做酒樓侍應，都識得點做。」並坦言想過放棄演藝事業，慶幸獲不少前輩鼓勵，才繼續追夢。

唔介意與林穎彤合作

天佑最為人熟悉是曾與林穎彤（Bella）有一段情，現與圈外人拍拖的他表示不會隱瞞戀情：「網絡發達，冇得呃，如果畀人影咗你唔認，係人品有問題，亦都對你另一半唔住。反而大大方方，人哋覺得你冇講大話。（見到Bella會尷尬？）暫時未碰過面，不過又唔係做過乜，冇話對邊個唔住。（怕合作？）唔怕。（Bella依家專注唱歌。）咁我專注拍劇，啱啱好囉。」

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