打傷頸死撐　陳曉華處女開工唔錫身

作為前港姐冠軍兼國際中華小姐冠軍的陳曉華，入行短短一年備受力捧，成為無綫新一代小花。早前她處女下海拍攝無綫劇集《網絡騙案》，當中打戲連場，身為「白紙」一張的她毫不錫身，即使打到chok親頸仍堅持親身上陣，決要為演藝事業打響頭炮。

24歲的陳曉華由白衣天使搖身成為香港小姐，原來初衷只為改變內斂性格和接觸更多不同的人，故勇敢踏出一步參選港姐。曉華從小到大的願望都是成為一位出色的護士，惟畢業時想法有所改變：「一直好鍾意護理系，就算實習時都好投入呢份工作，但到畢業時，識咗好多新朋友，亦喺佢哋身上改變咗好多諗法，想改變自己內向性格，所以就去咗參選港姐，因為知道可以逼自己嘗試新嘢，亦希望喺呢個過程搵到新挑戰。」

入劇組大挑戰

昔日細膽和欠自信，如今卻要面對鏡頭，難怪她指入行這年性格變得外向，就連其父母也笑她「脫胎換骨」。早前曉華獻出「第一次」拍劇，佔戲甚重，亦不乏動作戲，作為新手的她曾一度受傷，惟她仍堅持繼續拍攝：「自己唔識就力，chok親條頸，幾日都硬咗郁唔到，最初嗰幾日係好痛，但之後見冇咁痛就繼續拍，依家諗番起都覺得自己唔識驚。」

白紙一張初入劇組，無疑是一大挑戰，曉華說：「以為做嘅事前工夫已經足夠，原來去到實戰完全不足。初頭好緊張，有時候一讀錯就會不停錯，令自己更加緊張，好彩劇中有好多前輩，佢哋體諒我呢個新人，又會教我點樣準備，唔係讀熟劇本就夠，仲要理解成個故事內容。」當中她大讚劇中拍檔楊明，視他為亦師亦友：「有一日等埋位，我問佢要點樣先令到個角色突出啲，佢同我講要準備好多嘢，同埋佢覺得依家我呢個階段係要以自然為主，睇熟劇本同留意多啲唔同劇，仲話有咩唔明可隨時問佢，嗰一刻好感動。」

由參賽到入行被觀眾稱她為氣質女神，感情事備受關注，她亦直言入行前有結婚的憧憬：「以前有諗過27或28歲結婚，入咗行後發覺好多嘢都想試，唔想咁快拍拖住，同埋拍劇真係好忙同需要花好多時間，想專心發展事業先。」

場地：天慶