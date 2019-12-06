性感女神愛麻甩！鄧以婷自爆內衣褲通處揈

《3日2夜》女神鄧以婷（Irina）年前以模特兒身份入行，曾是女子組合Super Gear成員，其後拍劇及拍戲，身材惹火高挑的她多被安排做尤物角色，吸引大批網友支持。

對於被視為性感女神，Irina表示心中最性感女星是安祖蓮娜祖莉、湯唯及舒淇，各自有不同感覺的性感氣質：「安祖蓮娜性感得嚟有女強人感覺，最近扮演黑魔后又好優雅，我平時都有睇佢哋嘅戲學嘢，可能我之前感覺較𡃁妹，最近開始有啲輕熟女角色，但要我演繹得好性感嘅話，我仲未Handle到，行每步路都要好婀娜，仲要不斷努力揣摩。」講到高海寧及李佳芯拍劇初期都演過情婦、小三角色，Irina視她們為奮鬥目標，不擔心被定型：「只要自己把握得好，就會帶嚟下一次機會，我唔會介意角色係咪需要性感，最緊要有發揮。」她直言任何角色也想嘗試，而她早前到內地拍古裝劇，飾演反派大師姐，既要講普通話又要打，挑戰甚大。

Irina的聲線溫柔嬌俏，笑言往往給人很斯文的「錯覺」，其實真實性格傻大姐又男仔頭：「我鍾意打機，性格都有啲麻甩，例如會用手拎起羊架、雞髀直接食，屋企又有啲亂，我去旅行通常會搞到間酒店房亂糟糟，內衣褲同啲襪亂擺，試過唔見兩套比堅尼，最近又漏咗捲髮器喺酒店，返到香港先知。」

----------------

Profile：

年齡：29歲

身高：1米72

三圍：34C、25、35

嗜好：運動、睇戲、打機