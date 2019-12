藝人余文樂同「台灣皮帶大王」千金王棠云前年喺澳洲舉行婚禮,婚後育有一子,一家三口相當幸福美滿。尋晚余文樂就喺社交網分享當年結婚嘅花絮片,慶祝結婚兩周年,佢留言:「這麼快就兩年了,謝謝所有好友的愛,Love you all!更謝謝你的愛!LOVE U」又指:「2 years ago, I feel so blessed, Happy anniversary~(兩年前,我感到多麼的幸運,紀念日快樂!)」而愛妻王棠雲亦留言:「Love you too(我也愛你!)」兩公婆高調放閃晒愛!

睇番段片,見到余文樂老友彭于晏曝光率極高,仲不時夾喺余生余太中間做電燈膽,認真搞笑。片段中亦見到余文樂喺結婚當日心情非常興奮,隻手幾乎冇停過舉V,不過要數最開心,就一定係余媽媽,唔少片段都見佢笑到見牙唔見眼,睇嚟佢當時都等咗呢杯新抱茶好耐喇!