Wanna One都有造假　河成雲發文叫粉絲放心

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）的製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範早前因涉詐騙及受賄而被拘留，韓媒昨日公開檢方訴狀的部分內容，當中除了提及《PD101》第三季《Produce 48》出身的女團IZ*ONE及第四季《Produce X 101》出身的男團X1成員人選早已內定外，亦有講到《PD101》第二季出身的男團Wanna One中有一名成員是因造假而出道，因而引起網民討論。

網民對無辜被淘汰及因造假而入圍的成員身份議論紛紛，有網友翻炒當時《PD101》製作組秒刪的出道組海報，當時海報上有最終被淘汰的男團NU'EST隊長JR及白虎與男歌手金Samuel，而最後以Wanna One成員出道的尹智聖、金在煥及河成雲就沒有在海報上，當時製作組很快便將海報刪除，並澄清是工作人員手誤而上載錯誤的海報，網民就猜測JR、白虎與金Samuel很可能本來在出道名單之內。

而因為造假爭議，Wanna One出身的河成雲今日凌晨就在官方粉絲網發文叫粉絲放心：「因為好像會有擔心的人所以上來了，大家不要擔心，無論是甚麼事都好。」對於被指Wanna One中亦有造假的成員，Mnet方面就指仍未確認訴狀的內容，在確認之後會再作回應。

另外，安俊英早前已涉嫌在江南區的娛樂場所內接受事務所人員的接待而受查，今日有韓媒爆料指提供接待的四間事務所中，其中三間是Starship事務所、Woollim事務所及8D Creative事務所。