韓國女團2NE1於2016年解散,隊長CL與YG事務所的合約於上月屆滿,她決定不續約,回復自由身,經歷3年空白期的她最近推出新碟《In The Name of Love》重新出發。

主打歌《'+DONE161201》的MV近日公開,MV中CL的好友輪流亮相,咪嘴唱出歌詞,除了舊隊友Sandara、朴春及孔敏智之外,亦包括前師兄Big Bang成員太陽、女歌手李夏怡、女團Wonder Girls出身的昭熙、大前輩嚴正花及美韓混血女模水原希子等,可謂是超強好友團大晒冷!

另外,朴春將與Sandara將於本月10日推出名為《初雪》的單曲,是兩人在2NE1解散後首度合作出歌。