Heidi@SG開房拍MV教女生做自己

女子組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）向來熱愛時裝設計，去年跟潮店Popcorn Supply合作，推出個人品牌「Be True To Yourself（B.T.T.Y.）」。今年Heidi繼續打造個人品牌服裝，與攝影師好友推出相展外，並乘勢推出首隻個人新歌《Be True》，藉此為品牌造勢。早前Heidi便為這首全新廣告歌拍攝MV，請來一班好友上鏡，MV中她們在房中奉旨開派對，而SG隊長趙慧珊也特地前來探班。

Heidi說：「感謝他們跟我一齊為我服裝品牌拍廣告歌，除了在屋企開Party，因為首歌比較輕快，會配合舞蹈，係我第一個跳舞MV。」Heidi稱是次只用了很短時間準備舞步，覺得穿上毛毛短裙時，配合舞姿十分性感：「舞蹈中的動作其實都幾性感，希望大家會鍾意。我們只用了好短時間去排呢隻舞，時間好緊迫，跳舞前我都好緊張，希望可以畀最好狀態大家睇。」

提到新歌歌名叫《Be True》，Heidi希望憑歌寄意叫女生們要忠於自己：「大家只要忠於自己內心真實的想法，做自己，就會有自信的一面。」她自言對不喜歡的事絕不妥協：「我都係忠於自己的人，面對一些情況是我不願意做的，其實好難會逼到我做，因為我唔識去妥協，我只會對我鍾意做的事妥協，且全神貫注去做，要忠於自己！可能做忠於自己有少少矛盾，因為我們的工作環境未必能讓我們所有事都忠於自己，要搵一個平衡點非常重要，我平時鍾意時裝，我有空便可以去做這方面的事，希望大家都可以找到自己的平衡點。」