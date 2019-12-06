薛家燕拭淚悼念黎小田：佢之前話身凍手凍

資深音樂人黎小田（Michael）早前病逝，無綫今晚於電視城錄影特輯《創造經典：永遠懷念音樂巨匠黎小田》以紀念對方，黎小田生前好友也有參與錄影，當中包括薛家燕、余安安、柳影虹等，家燕以全身黑色打扮到場，拍照時也強顏歡笑，難掩哀傷。

現場放有一本名冊，讓嘉賓寫上留給黎小田最後的說話，家燕寫上：「Dear Michael，你是我的心肝寶貝，Love Nancy家燕。」家燕簽完名冊後，跟余安安及柳影虹擁抱，柳影虹安慰家燕說：「你唔好喊，你一喊我又會喊。」

見家燕頻頻拭淚，接受訪問時也不斷哭泣以及用紙巾拭淚。問到家燕心情平復未？她嘆氣地說：「其實Michael走咗之後，我都難過咗咁多日，可能一下子接受唔到，再加上喺網絡上見到好多當年同佢合作嘅片段，佢亦喺唔同訪問之中講對我嘅睇法，令我更加難過。識咗佢幾十年，好唔捨得，多謝佢答應咗我同我做《流行經典50年》呢個節目，大家都見到，我哋每次出嚟都好開心，舊年佢同我講佢有啲攰，好似唔舒服，想唔做，我叫佢唔好，睇番咁多歌手出來唱歌做得好好，我好感動佢陪我一齊做咗咁耐，佢跟住望住我話咁好啦，你話點就點，我依家諗番當時佢係咪已經身體唔舒服而冇同我講。（你幾時知佢有病？）4月份佢同我講，佢心口有啲唔舒服，隻手同個身都會凍，佢成日拖住我隻手話凍，我仲同佢講我着低胸都唔凍啦！同佢講笑，問佢係咪其實想拖我隻手，陳敏之都話係囉，佢又冇出聲。唉！諗番真係好難過，佢真係好錫我，好多謝佢幫我做呢個咁經典嘅節目。（好多時候陪住佢？）係，次次見佢都好開心，可能佢唔畀我擔心，佢係一個好叻同成功嘅音樂家，貢獻好大，係一個好好拍檔。（佢其實係咩癌？）我尊重佢屋企人，唔提佢嘅病係點，總之佢走得好安詳。（佢有冇遺願？）冇，好多人都陪住佢一齊走，我相信佢係感覺到。（佢嘅仔仔返咗嚟？）係一直陪住佢，Michael都開心。」