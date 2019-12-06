事業得意愛情失意！李爾晨同麥嘉欣分手

藝人李爾晨（前名李嘉豪，Kyle）加入邵氏影業有限公司成為旗下藝人後工作不斷，近日更為邵氏劇集《非凡三俠》拍攝，劇中與前輩張智霖及黃宗澤都有不少對打場面。除了拍劇外，公司亦安排了他去學唱歌，Kyle本身是香港甲一男子排球員，曾奪多次聯賽冠軍，他亦是2016年國際先生的香港代表。問到為何突然間會改名時，他謂：「因為原先個名較普通，正式加盟邵氏後，都想重新展開新一頁，令多些人記得自己，於是找風水師幫我改了這個名，希望大家多多指教。」

之前Kyle曾與2017年澳門小姐麥嘉欣拍拖，但最近二人分手，問到為何分開，他謂：「分手原因係大家分隔兩地，一個喺香港、一個喺澳門，而且大家工作開始忙，都要周圍去，所以終於和平分手，各自為自己的工作努力。」說到《非凡三俠》，Kyle坦言自己體驗多個第一次，第一次跟多位前輩合作，亦首次拍打戲，他謂：「自己比較新，未拍過打戲，都驚自己用錯力、不識就角色，好在武術指導教曉自己好多，有一場打戲都好深刻，打完Chilam都拍拍我膊頭，話我打得唔錯，叫我繼續努力，都為自己打了一支強心針。」