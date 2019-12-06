聞蔡思貝秘撻胡鴻鈞　陳瀅愕然傻笑

藝人陳瀅出席其慈善首映禮，為其配音的動畫片造勢。問到可會約好友賴慰玲的仔仔睇動畫片？她表示會：「本來想約契仔今日嚟，依家喺Group約緊。（會包場請朋友睇？）希望呀，數緊有幾多個女仔。（蔡思貝都話要睇？）係佢講起可以一齊睇。」提到蔡思貝被爆秘撻胡鴻鈞，當記者問到思貝可有主動話要留兩張戲飛時，看來不知情的陳瀅勁為錯愕，一時反應不過來更呆滯數秒，又開始搓手指又𢱑頭，傻笑說：「乜嘢呀？（佢哋真係拍拖？）乜嘢呀？（佢哋10日見3次。）係咩？（咁你知唔知呀？）我呢兩日通宵冇瞓過，都冇睇報道。（但你面紅嘅？）我不嬲都面紅。」然後又扯開話題：「今年Christmas我係單身地、工作地、好忙地過。」再追問可有聽過「思鈞戀」？陳瀅正經說：「唔知你哋講咩，以我所知係冇呢件事。（會問吓思貝？）會了解吓，但我覺得『吓』，係Friend嚟嘅！」

她透露最近因拍劇而日夜癲倒，故看起來又再清減了一點，記者笑指她跟動畫女主角無論外貌、身形都好相似，她即開懷大笑說：「（拍劇）好辛苦㗎！我同呢個公主都係肥妹就真。（最高峰幾多磅？）其實都有成2、3年冇磅，但好記得拍《M Club》嗰陣我係有130磅。（做咩咁放棄自己？）咁7個女仔入面都總要有一個人墊底嘅，咪惟有犧牲自己，哈哈！」續憶述當年是第一次拍劇，每日外景必定有叉雞飯，而且次次都會食晒，覺得好食又好住，拍得好開心：「女仔聚埋一齊不外乎都係傾偈、食嘢，佢哋冇我咁唔檢點，加上當時好懶又冇做運動。」又自爆拍第一個鏡頭即被監製「嫌棄」：「佢話『搞唔點喎，成個波咁！』，但嗰陣都淨係諗咁嚴重咩？不過其他人的確好瘦，哈哈！」