麥潔文爆被欺凌　江華苦笑話…

歌手麥潔文（Kitman）與老公江華合體在社區中心開騷，提到Kitman十月中才在麥花臣開完騷，是否不夠喉，今次更拉埋老公夫妻檔開騷？江華謂：「其實係傾咗呢個騷先嘅，不過就麥花臣做先。」Kitman謂兩個騷不同性質，唱的歌亦會不同，今次合唱歌較多。問到江華可想自己單飛開騷？他說：「睇吓點飛法啦，依家最主要大家開心，唔通仲發明星夢咩，都係玩票，老婆大歌星，我咪掹車邊唱歌。」講到兩人經常鬥嘴耍花槍，問到可會考慮合體開棟篤笑？Kitman笑言自己唔識搞笑，江華說：「你做番自己就得啦！」Kitman搞笑反問說：「即係畀你欺凌？」江華苦笑說：「雖然啲人成日覺得我欺凌佢，但實質係佢欺凌我，但永遠冇人信。」

講到江華首次開騷，他說：「我發夢都開過騷㗎。（依家咩感覺？）冇咩感覺，當演一場戲囉。」Kitman說：「佢應該覺得我阻頭阻勢，應該一個人唱晒嘛，我依家當扶助新人，大家互相交流。」最貴門票價值$1680，Kitman解釋說：「因為幾乎有一半飛係送畀社區人士，另一半就係成本，所以要平衡番收益，都係得兩行最貴，都多謝朋友捧場。」