恨做黃百鳴小三　蘭子自爆30幾歲有風濕

藝人陳淑蘭（蘭子）晚上出席動畫片慈善首映禮，同時她亦是為動畫聲演巫婆一角，雖然好友黃百鳴都有參與其中，但並沒有「對手戲」，蘭子笑言自從在27年前的《家有囍事》後二人就再沒有合作過：「男人係Keep得住，依然咁正，以前就有機會做百鳴哥嘅小三（演戲），我諗下次有機會就做佢阿媽。（今次冇合作差咁啲嘢？）都會，所以快啲搵百鳴哥再續前緣，都有興趣再合作，但佢真係仲Keep到好後生。（再演番金絲雀？）我肯呀！好多後生見到我都話認得我，仲叫我碌一次畀佢睇，碌咩先？碌落樓梯？碌床？我啲骨頭唔得喇！」

遲多5年就會做人阿媽

蘭子慨嘆現時體力大不如前，即使有電影邀請演出都會再為考慮，並自爆有風濕：「，我又唔好意思同人講，遮當枴杖咁用真係可以支撐到啲力，我啲骨頭一到打風落雨都痛，勁過天文台，有時連工都返唔到。」

講到工作上，蘭子除了在電台開咪外亦開設了公關公司：「喺內地，又會發展過澳門，都係幕後嘅多，少幕前啦，依家咁多靚女，我又未去到做人阿媽，係尷尬期，可能遲多5年就會做人阿媽。」