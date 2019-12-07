東方日報C1：吳若希捧譚嘉儀上位阻Hana冧莊

由星夢一手捧紅的吳若希，屢傳與同門的菊梓喬為「一姐」寶座鬥個你死我活。她坦言為免無事生非，拒絕兩人拍住上工作，又直言雙方只是同事關係，根本不需比較。講到今年的「最受歡迎女歌星」，她似乎並不睇好勁敵菊梓喬冧莊，反而力推另一師妹譚嘉儀捧走獎項！

「星夢一姐」吳若希（Jinny）早年的《越難越愛》及《眼淚的秘密》兩首「金曲金獎」紅到發紫，但隨後突然結婚生女，歌唱事業真空一年，結果造就師妹菊梓喬（Hana）崛起，不單搶去其風頭，更狙擊其「一姐」地位，不和謠言不脛而走！

搵老闆申訴

今年狀態大勇的Jinny有熱播劇《多功能老婆》，又唱插曲《每段愛還是錯》，人氣高企。再踏戰場的她早就預料外間會再將她與Hana作比較，淡然說：「是但啦！喺我角度冇所謂，人同人點都冇可能比到㗎嘛，因為每個人都有屬於佢自己嘅界別或者位置。」又直言與Hana毫不熟落：「我哋係同事關係囉，所以唔存在不和，你會唔會同一個唔熟嘅人不和呀？」亦有跟公司老闆發表意見：「我唔係好想成日同佢一齊拍住做嘢，因為唔想有啲無謂是非走出嚟，呢樣係我唯一驚嘅嘢。」她認為返工最緊要兩件事，一是為人情，二是為錢：「如果做嘢唔開心，不如唔好拍埋一齊做，大家各自喺自己範疇做嘢最好。」她坦言不想為是非而煩惱：「唔想搞到人哋，最慘本身係冇咁嘅事，但畀人寫到有，令到人哋誤會我對佢有意見，咁就唔係咁好！喺我立場，大家都係做嘢啫。」

星夢親生女：「我高啲！」

Hana今年初首奪「最受歡迎女歌星」，焦點卻放在Jinny身上，抨擊其浮誇大笑的動作，對此她笑說：「唯一好嘅地方，我仲有存在感喎！」並大爆當日司儀的原稿更激：「記得Mayanne（麥美恩）同我講原本份稿唔係咁，係刻意再製造多啲話題，但Mayan話唔好搞呢啲嘢，最後佢哋改咗份稿，對我嚟講個傷害性減低咗。」她完全明白只是公司搞Gimmick：「冇得解，公司要用呢啲新聞我哋冇得講任何嘢，公司捧得你，呢啲都係佢賦予你嘅嘢。」

Jinny由何哲圖一手湊大，是星夢「親生女」，有指她與Hana「咁高咁大」，她打趣說：「我高啲！我1米73，佢應該1米6幾，身高上高好多。」由星煥轉變到星夢，剛好10年，她感恩過去經歷的事：「好多碰撞、起跌，唯一慶幸係公司所有人陪住我長大，跌嘅時候佢哋會伸手扶我，喺我迷茫時教我應該點做。喺呢行會成長得快過人哋，見嘅人好多，唔同嘴臉嘅人亦特別多，仲有壓力，好彩有佢哋成班朋友一齊行。」新一年頒獎禮將至，她坦言想繼續努力製造不同話題：「唔好成日講我不和，同埋Hana唔係一個好玩嘅人，佢唔係好講嘢，如果得我講就冇嘢好玩。今年我諗吓不和邊個先，不如特登踩甩譚嘉儀條裙，仲要批佢㬹？」問到今年會否力爭「最受歡迎女歌星」？她坦言：「冇，今年我睇好譚嘉儀，佢係好叻嘅人，仲好勤力。」

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