《逃學黐孖咇》男星Richard Grieco醉酒被捕

80年代原版美國電視劇《逃學黐孖咇》（21 Jump Street）的54歲男星Richard Grieco，周四於達拉斯國際機場因公眾醉酒被捕。

當時Richard準備由德薩斯州飛往賓夕凡尼亞州，他在登機閘口前，滿身酒氣，向航空公司職員咆哮，又語無倫次，被拒絕登機。警察接報到場後，將Richard拘捕，Richard承認喝過兩杯紅莓伏特加，辦理登機手續時已經腳步虛浮。

警方又在Richard袋中搜出治療恐慌症的藥物Klonopin，他表示自己畏懼飛行，所以起飛前服用，但該藥物如果與酒精同時服用，會導致認知與活動出現問題。

Richard保釋離開後，航空公司為他安排周五另一班機。Richard受訪時表示：「成件事係唔好彩，但唔係咩大件事。」

Richard於劇中飾演尊尼特普（Johnny Depp）的警員拍檔，該劇於2012年推出電影版，由Channing Tatum與Jonah Hill主演，講述一對警員扮成學生在校園查案。