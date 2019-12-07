同鋼琴家新婚一個月　51歲金健模捲性侵疑雲

90年代叱吒韓國樂壇的51歲韓國男歌手金健模，10月底宣布「脫單」，與交往一年的鋼琴家結婚，其後韓媒公開準新娘的身份，是韓劇《朱蒙》39歲男星張熙雄的胞妹張智妍（音譯），父親亦是著名作曲家。金健模於上月透露雙方已於10月底註冊，為配合更多賓客的時間，婚禮由原定明年1月底延至5月舉行。

不過，昨晚韓國律師姜勇碩（音譯）透過個人YouTube頻道，表示收到女子A的電郵舉報，聲稱在首爾江南論峴的娛樂場所任職期間遭金健模性侵，店內至少有18間房，單是員工亦有30至40多人，但不會提供性交易。

據A透露，金健模通常獨自到訪該店，他便是在其中一間房的廁所內脫褲後，將手按着A的頭，強迫她進行口交，之後再將A推倒在房內的梳化上性侵，她極力反抗，卻被對方強行脫掉內褲，對方更不斷辱罵她。姜勇碩律師表示兩度與A見面傾談了兩小時了解事件，坦言有實質證據，並打算後日提交起訴狀。

金健模透過事務所否認涉性侵，指相關指控並非事實，將會與律師商討後採取法律行動。至於金健模原本有份參演的綜藝節目《我家的熊孩子》，原定明天播出新一集，節目組稱目前正在商議明天會否如常播出。