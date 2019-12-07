中佬翻Hit殺到　小鮮肉行埋一邊！

因為一套無綫劇《牛下女高音》翻Hit了一班「中佬」演員，如吳岱融、韋家雄等備受關注，令到不少沉寂一時的中佬漸漸浮面，好似在電影大演奸角的吳毅將，和重出江湖拍ViuTV劇集的鄭浩南，兩位都屬爆肌男，年屆50多歲仍然紥紥實實，於工作上繼續衝刺。至於電影界別還有一個更出位，由黑幫至跨性別人士，更贏埋金馬獎「最佳男配角」的袁富華。以前中佬成就雖屬遲來的春天，但位位不缺另一半支持，所以「中佬」仍然皮光肉滑，「小鮮肉」都被搶風頭！

吳岱融

憑無綫《巨輪II》的大奸角上位的吳岱融，近期在《牛》劇再勾起不少觀眾的懷舊情懷，贏盡口碑！年屆「登六」之年的吳岱融，其實很懂養生，愛做瑜珈又注意飲食，他還有一個使命是照顧愛妻鍾淑慧。已經60歲的他曾經在訪問中透露，好彩的還可以活20多年，一定要用一種正面的態度去面對，所以他着重養生，兩公婆最愛去旅行，工作上每年只演出一至兩部電視劇，別讓自己太辛苦，更打算開演唱會，因唱歌亦是一種情緒抒發，兜個圈同樣是健康的一種，難怪他一把年紀仍長做長有。

韋家雄

54歲的韋家雄與岱融演出《牛》劇，其「女高音」一角劇中成為亮點，其實家雄好戲在圈中人所共知，只是外形略欠男一台型，不過隨着近期興「中佬」演員，他的演藝生涯重新出發，最近他在無綫新劇《逆天奇案》中首當男主角位置，與同樣是男一的羅仲謙平分春色。有這個成績，最開心莫過於他的嫩妻鄧楚雅，二人於去年閃婚，更不時在社交平台放閃，男雖比女年長廿多年，但彼此並無代溝，嫩妻兼任家雄與前妻所生的26歲兒子韋庭鋒的「哎吔媽咪」，與其子關係尤如朋友。

鄭浩南

曾參演電影《古惑仔》系列的鄭浩南（Mark），久未有在香港演藝圈露面，主力在內地工作的他，最近參演ViuTV新劇《地產仔》，捲土重來的阿Mark極被看好，雖知他已是55歲，單是看他仍一身爆肌，已很有看頭，觀眾正期待他有「爆Mon」演出。其實，阿Mark受訪時都曾說有信心將香港巿場再次打開，因為目前太多娛樂平台，有不同類型劇種供選擇，他所演的便是有得選擇的一種。而有這信心的表現，背後當然有安穩家庭生活的支持，再婚的他與現任太太鮑愛玲於2002年結婚，至今已經17年，2004年誕下女兒鄭喜文，2012年再迎來兒子鄭理文，一家四口非常美滿甜蜜，Mark 51歲生日時，見到他們一家人的合照，Mark由奸角變成暖男爸爸，實在幸福。

吳毅將

90年代亞視出身的吳毅將，其健碩身形拍過不少三級片，曾在電影《弱殺》中飾演一個強姦弱智人士的「黐線佬」，至令仍令觀眾有「恐懼感」，其後返內地拍劇多年，但因其樣子兇惡，在近年不少電影中，演出不少大奸角，打得又奸得，所以在近期影藝圈多功能演員缺貨情況下，相當吃香。現年已58歲的吳毅將，雖演出被定型，但並沒有嚇怕已經嫁了姶他的港姐老婆唐麗球（波波），波波更大讚老公平時斯文又溫柔。

袁富華

另一位有價有巿的中佬演員，要數袁富華（Ben），他去年憑電影《翠絲》勇奪第55屆金馬獎最佳男配角獎，今年再乘勝追擊角逐金像獎男配角。雖然拍了廿多年電影，但似乎還有很多觀眾只記得他的樣子卻叫不出名字，未贏獎前，相信最令人有印象是在電影《喜劇之王》中「外賣仔」一角，多年演閒角，受着不少內心掙扎，但憑着對電影的熱愛，堅持演下去。去年在奪獎時，Ben高調感謝其圈外管理層女友三十年來的支持。現年55歲的Ben跟女友拍拖這麼多年，承認有想過跟對方結婚，而對方都很了解自己的想法，所以堅持到有能力養女友的時候才會實行這件事，其後Ben自爆女友曾經在困難的時候在經濟上幫助自己，更表示認識到對方是積來的福：「我都唔知道點解搵到咁好嘅女人。」