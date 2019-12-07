余香凝唔認拜金　搵對象唔睇家境

現年26歲的余香凝近日於馬浚偉首次執導的電影《生前約死後》飾演其心理醫生，繼而二人成為情侶，早前她接受電台訪問，她說未接觸馬浚偉前，以為他不夠硬淨：「因為看佢啲劇長大，總覺像書生或柔弱嘅皇帝。因為電影導演要駕馭好多人，合作過後先發覺佢其實好果斷，好知道自己要乜，經常一Take收貨。片場中，佢都有發脾氣爆粗的時候，但不會對演員，冇向我發惡，因為攝製隊多新人，佢都會發忟，脾氣係因為現場太急太趕，我哋Budget有限唔可以OT，急得滯就會惡，因為攝製隊都跟開佢，好熟悉佢個性，係大家一齊成長。」

試鏡《M CLUB》失敗

余香凝指戲中角色跟她很不同，自言若不開心，會跟身邊最信任的朋友傾訴，但戲中的角色經常收收埋埋，故為了更投入，她笑言：「我做呢個角色時，都有個辛苦位，就係嗰排變咗唔同朋友講咁多嘢。」她自爆曾試鏡《M CLUB》失敗的經歷，自認當時準備不足，即使背熟對白，但臨場過分緊張令試鏡失敗，後來報讀演藝學院的短期課程，成功撇甩「驚青」，令她之後爭取到不少演戲機會。

擔心負面新聞影響電影票房

不過，2017年成績突飛猛進被指有望上位，唯去年六月爆出與前男友陳家樂結束四年情後，備受千夫所指，余香凝坦言當時有兩部電影上映，最擔心事件影響其中一部《非同凡響》，她說：「因為《逆流大叔》有吳鎮宇、有燦哥（潘燦良）等大哥撐住，但《非》多新演員，我好擔心自己會影響呢部咁有意義嘅電影，我曾經打電話畀導演歐文傑首歉，導演叫我唔使擔心，佢話每部電影都有自己嘅命，電影票房畀想像中好，每次我都好努力去謝票，希望用口碑一場一場打番嚟。（處理感情事唔好，分手冇早公布？）呢行唔到我哋控制，明白嘅就會明，件事發生咗，希望大家繼續望前。（低落咗兩三個月？）遇到任何唔開心，要畀自己回氣，唔可以死頂，一定要休息畀自己Ready再重新出發，其實之後《逆》都好應景，扒到攰，由得船逆流飄。」

她說事件後，朋友的每句說話都好窩心，平日朋友不會講好愛你，會覺得好肉麻，但當遇上困難時，朋友不吝嗇的表達，她深深感受到支持，會記在心中：「令我以後對人，唔會有事先講出關心，要愛得及時。」現時單身的她，理想對象希望找一個幽默、工作認真、又能和她分擔心事的另一半，與對方的家境無關，對曾被指拜金，她說：「當然唔開心，如果我拜金，都唔需要辛苦工作！」