孫慧雪煮嘢食搞亂廚房要老公洗

藝人孫慧雪（阿雪）今日出烹飪比賽活動，她稱自己只負責食做評判，講到廚藝，阿雪再三強調還可以：「可以煮到三餸一湯，但要有時間，我識煮鹹蛋蒸肉餅、西檸雞。（有冇受老公讚賞？）有，但煮完個廚房亂晒，老公都會識做幫我洗。（有咩招牌餸？）朋友鍾意食我整嘅可樂雞翼。如果得我同老公，我就會整意粉同煎牛扒，因為快。」她讚老公是煮即食麵高手：「佢話我煮得唔好食，唔係未熟就係太爛，佢真係煮得好香，我忍唔住同佢一齊食消夜，我就會怪佢，搞到我第二日塊面腫晒。」阿雪也會為兩歲囝囝煮BB餐，見到囝囝食得開心，自己也很有滿足感：「佢唔鍾意傭人姐姐整嘅嘢食，只係鍾意媽媽整嘅，我好開心。（囝囝會唔會揀飲擇食？）以前BB乜都食，依家開始識扭計，有啲嘢會唔肯食，要花心機。」

講到工作，她透露下星期舉行首個小型音樂會，心情非常緊張：「我把聲嘅狀態唔係幾好，因為要做主持工作，所以完咗今日嘅工作，我就唔講嘢，連歌都唔練。」至於聖誕，她表示因有工作，故會留港度過，但計劃一月分舉家到美國旅行：「會帶埋小朋友去，係個好大挑戰、囝囝去過好多次旅行，但都係短途，今次第一次去長途。」