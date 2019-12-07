Miki老公前妻網籌醫藥費　澄清非因前夫割胃

藝人楊愛瑾（Miki）2016年與「永安太子爺」郭永淳結婚後，生活美滿。而郭永淳前妻伍智恒（Connie）自離婚後，有指因抑鬱症令體重曾跌至22公斤，需要長期看醫生。近年，她積極展開新生活，開始做KOL在網上分享對時裝、時尚的心得，亦有不少固定粉絲收看。

抗抑鬱藥失去功效

近期，她更開始出售產品幫補醫藥費，當中包括朋友送給她的物件和個人產品，種類繁多包括衣物、手袋、手機、手錶、電子用品、化妝品等，價錢相宜。不過見她的網站銷情一般，只賣出了兩隻手錶，故她在網上發文促銷。她在微博發文表示：「各位在香港的朋友，我將要換看精神科醫生，因近日病情不穩定，一向用的抗抑鬱藥失去功效。但我不希望靠別人，所以放了一些朋友送給我的禮物或自己很有收藏價值的物品出售。希望大家可以支持一下，有合適的選購一些，可以輕微議價；我仍然對上帝充滿信心。感謝主，感謝大家。」

沒有因前夫厭食

另外，對於有報道指他因前夫一句話「你胖了」而令她患上厭食症，她亦發文澄清：「今次後面，我短期內不會發博了，首先我已經說了遍，我的胃早在我未和前夫分開已被割除，之後是因為後遺症引致腸道粘連而不能進食，從來不是報道所說因為前夫而厭食而要把胃割掉，更沒有因他厭食。大概一個月前因不能進食，做了顯影劑檢查，發覺大腸有阻塞，可以又要做一個大手術。心情十分害怕擔心。」