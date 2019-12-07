同吳若希零交流！菊梓喬擔心呢樣嘢多啲

歌手吳若希（Jinny）近日受訪表明不想與同公司的菊梓喬（Hana）同台工作，又支持譚嘉儀攞獎阻Hana冧莊女歌手獎，不和傳言再度炒熱！一眾星夢歌手晚上到將軍澳電視城出席《善心滿東華2019》，合照時Jinny與Hana中間夾住連詩雅，而兩人全程零交流。對於Jinny的言論，Hana受訪時先提及自己面部皮膚敏感，希望扯開話題，她說：「今朝洗臉後又紅又腫，眼又微絲血管爆裂，多謝化妝師幫我遮，今朝眼都擘唔大，第一次咁恐怖，都擔心影響工作，好在冇影響唱歌，但覺得自己好樣衰，聽日先睇醫生。」

問到是否被Jinny激親？Hana大方地說：「冇咩所謂，我就唔會唔想同佢做嘢。（有冇同佢傾偈？）頭先冇咩異樣，冇咩特別，我有同佢打招呼。（點解佢咁唔妥你？）我唔知，我擔心自己塊面多啲，係幾恐怖，其實入行幾年都係呢個話題，冇所謂啦！（話Jinny有同高層何哲圖講。）冇人同我講過，你見我懵懵哋就知。（同佢解釋番？）點講呀？佢平時都冇咩嘢，唔知點解咁講。（佢話你唔玩得？）唔係，我都係癲癲哋，但未有機會同佢玩啫！（佢撐譚嘉儀攞獎喎！）嘉儀係幾得人喜歡，都希望佢哋開心。」再問是否覺得被孤立，Hana停頓了幾秒，再回答不覺得。