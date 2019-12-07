姚子羚自爆第一次裸曬：因為個Pat Pat好白

藝人姚子羚與黃智雯（Mandy）為《善心滿東華2019》擔任表演嘉賓，子羚早前與一班「胡說八道會」的好姊妹去馬爾代夫旅行，並曬黑不少，子羚謂之前已不停被陳山聰取笑：「我未返香港，佢已經話姐姐返嚟要洗碗同洗衫，佢話我嘅膚色似（傭人）姐姐，不過都幾特別，我從來冇試過。」子羚自爆在馬爾代夫試過人生第一次裸曬：「曬後面，因為個Pat Pat好白，唔想有泳衣痕，我同胡定欣同房，佢冇曬，佢坐喺度。（曬得成唔成功？）唔成功，我曬唔夠一分鐘就起身，因為覺得好尷尬，我個Villa係對住個海，好多人喺出面潛水，後來我一返入房，就見到有個外國人經過，好在佢冇見到。」至於Mandy就表示曾試過裸曬，又自稱以前膚色黝黑，覺得很有型。

「胡說八道會」成員之一的Mandy，因要拍攝《使徒行者3》而未能同行，她開玩笑說羨慕到要匿埋屋企喊：「佢哋每日都傳相畀我睇，真係勁靚，有啲相佢哋冇放上網，留番畀我呢啲好姊妹睇。佢曬黑咗幾性感。佢哋個個身材都咁正，當然要留倩影，睇到令我刮目相看，啲相冇底線。」