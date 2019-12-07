「小三」于淼搶人老公：鬧得愈犀利愈開心

藝人于淼於《多功能老婆》飾演霸氣女總裁「顏成功」一角，在戲中成功拆散了楊千嬅與黃浩然的家庭，被稱為「最強小三」！于淼日前接受訪問，坦承接這部劇時都有壓力，主要來自千嬅與黃浩然：「因為佢哋演戲都好叻，我初初拍既時候，真係有啲驚佢哋，但之後發現佢哋好好，好幫我，黃浩然聽到我廣東話如果發音唔係幾好，會糾正我，而千嬅，記得有一場我畀錢叫佢離開劍雄（黃浩然），佢喊得好慘，令我可以好入戲。」接演搶人老公角色始終不討好，問她可擔心觀眾不喜歡？她謂：「佢哋鬧得愈犀利，我愈開心，我好少演呢類角色，能夠挑戰到，我都好開心！（拍之前有無參考過邊啲劇呀？）《穿Prada的惡魔》同埋會聽身邊朋友嘅經驗。」

劇集角色為得到愛情不擇手段，現實中，于淼直言自己在愛情方面很被動，她謂：「我平時喜歡喺屋企睇電影，唔會主動去認識人，咁耐以嚟先拍過一次拖，對方係一個細過我嘅男仔，行咗都有兩年，但因為佢想結婚，但我仲想喺事業上打拚，所以最後分手，但再見亦是朋友。（咁你有甚麼擇偶條件？）希望對方同我一樣係基督教徒，有上進心，可以一齊向前跑、一齊進步，一切等天父安排。」