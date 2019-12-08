黃金盛女容冰佘唐蔡　眾裏尋「他」等運到？

曾被譽為「台灣四大黃金盛女」的林志玲、舒淇、林心如及徐若瑄，隨林志玲下嫁日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）後正式「全數沽清」，及後就連被「推舉」為「新一代黃金盛女」的台灣女星陳喬恩及蕭亞軒亦先後「脫單」，其中蕭亞軒認戀細16年的小鮮肉黃皓，而陳喬恩則在內地真人騷《女兒們的戀愛2》配對成功，與細9歲的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）譜出姊弟戀，二人在節目內外高調晒愛，獲外界睇好隨時跑出「閃婚」。其實中、港、台等地亦有不少「盛女接班人」，她們均正值適婚年齡，而且全部「含金量」極高，事業有成、身家豐厚外，更分別在歌、影、視圈稱后，絕對是筍盤中的筍盤。

容祖兒

現年39歲的天后容祖兒（Joey）入行20周年，至今已開辦近160場演唱會，近年更憑內地選秀節目成功打入內地市場，帶挈收入節節上升，有指她現時至少有12個物業揸手，身家估值逾5億，是圈中小富婆。惟其感情方面一直未有著落，去年她爆出與劉浩龍分手，5年「龍兒戀」正式玩完，她雖然隨即有緋聞埋身，但全部一一否認，未知其「40歲前結婚生仔夢」能否如期實現。

佘詩曼

現年44歲的視后佘詩曼年前轉戰影壇，去年憑《棟篤特工》成為千萬票房女星，並憑古裝劇《廷禧攻略》紅遍亞洲，再創事業高峰，而她亦投資有道，有指現時已擁有5個總值逾1.4億的物業。貴為單身貴族的她，曾透露多年來不乏追求者，但就絕不會為「脫單」而退而求其次勉強自己。

唐詩詠

現年38歲的藝人唐詩詠2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪視后，今年更憑《白色強人》率先奪得新加坡視后，有望再下一城於香港二度封后。而被網民封為「最佳女朋友」的她，年前與洪永城結束2年半感情後，依然不愁寂寞，當中最為人熟知的就是跟細6年的「教育界王力宏」陳思銘傳出姊弟戀，惟二人未有承認戀事。

蔡依林

台灣代表則有現年39歲的台灣天后蔡依林，紅遍亞洲甚至國際的她，曾多次入選以收入及名氣計算的「福布斯中國100名人榜」首十名位置，估計身家達20億台幣（約5億2千萬港元）。雖已踏入適婚年齡，但她早年曾揚言「沒有結婚的打算」，2016年亦有指因「婚姻觀不同」而與拍拖6年的錦榮分手收場。她今年在好友林志玲出嫁時，更自嘲願頂上成為「擋婚大使」，似乎非常享受單身生活。

范冰冰

至於內地方面，則有現年38歲的女星范冰冰，曾豪言「我就是豪門」的她曾坐擁70億身家，縱然去年經歷「逃稅風波」但相信仍能力保不失，加上今年積極鋪路復出，事業隨時「翻生」。雖然她與李晨於今年分手結束4年情，但自此不時傳出有富商力追，絕對有望跑出「閃婚」。