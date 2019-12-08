衛蘭衛詩心靈相通　AGA有諗過做…

近期受社會運動影響，有唔少活動被延期甚至取消，所以有唔少歌手都轉為用網上平台做宣傳，希望喺唔同渠道同Fans Connect，同時都為大家帶嚟正能量。AGA最近就推出咗新歌《Two at a time》，佢就搵嚟同樣都係唱得之人嘅孖妹衛蘭（Janice）、衛詩（Jill），一齊Jam呢首新歌，三女一開口就令人聽出耳油，AGA留言大讚兩姊妹係佢好欣賞嘅歌手，仲係第一次三個人一齊唱，而Jill都有留言話好喜歡今次嘅合作，仲話想Encore再玩。唔少網民都留言話「好正」、「三把靚聲好夾」、「AGA幾時可以作歌畀Janice」等，一律有讚冇彈。

喺Full Version嘅後段，就由AGA化身做主持人去訪問番Janice同Jill，期間AGA大膽問到兩姊妹之間有咩睇唔過眼嘅事，Janice大彈妹妹成日一出房就唔記得熄燈，覺得好唔環保，妹妹就笑話佢正正係想講呢件事，就係家姐成日都話佢唔熄燈又唔熄電視，好特別嘅「心靈相通」。AGA又問到佢哋如果唔從事音樂嘅話會做啲咩？鍾意藝術嘅Janice竟然話想退休，每日一起身就畫畫，同時Janice就估妹妹會做一個出色嘅公關，覺得妹妹善於同人溝通，不過Jill就自爆反而想做私家偵探，因為自細就好鍾意睇罪案紀錄片，覺得會好有趣。至於AGA就笑話除咗退休之外，都有諗過做攝影師，因為好鍾意影相，又打趣話入行前都好少影自己，依家就靠助手影自己。