歌手吳業坤和姜麗文(Lesley)之前喺無綫劇《街坊財爺》入面有激咀戲,雖然劇已經播完一段日子,但坤坤唔知係咪對咀嘴呢個畫面好回味,見佢喺IG約埋Lesley一齊重溫呢個甜蜜畫面,最搞笑是鏡頭右下角播住咀嘴條片,大畫面就睇住佢哋兩個人嘅反應,未咀前Lesley已經雙手抱頭兼連番講「Oh my god~ Oh my god」跟住仲雙手護胸說:「好驚,好驚!」而坤坤都手托下巴,當見到「咀嘴」一刻,坤坤都忍唔住狂嗌,搞到Lesley都嗌埋一份,兩個人驚訝、尷尬、搞笑嘅表情,比起呢幕Kiss更有可觀性,最抵死是坤坤還留言寫道:「我嘅第一個車輪就畀咗佢,快啲安慰我。」有網民留言:「請問你們是看鬼片嗎?」。

事後問到坤坤為何會相約回味呢一幕?他謂:「我哋本來係約定一齊睇大結局嘅,但大結局果日我唔喺香港,佢又忙,所以,忍住唔睇呢一幕,將佢錄抵咗然後一齊睇,睇我哋最真實嘅反應,就拍咗呢條片放上網。」