產後膀胱無力致尿頻？湯唯委屈當眾落淚

內地女星湯唯2016年為韓國導演老公金泰勇生咗個可愛囡囡，之後佢都鮮有接拍新戲，早前佢就獲大陸當紅小生雷佳音親自出手邀請拍新片《吹哨人》，二人早排趁去金雞嫩時就一齊做直播訪問宣傳新片，點知咁都會出事！

直播時，主持人就問到二人頂唔順對方啲咩嘢？雷佳音就半開玩笑嘅語氣透露湯唯喺拍攝一場哭戲時頻頻去廁所，搞到佢情緒無法連貫難以入戲，變相大爆湯唯有膀胱困擾，但因直播訪問無法剪輯，雷佳音忽然爆料，讓湯唯措手不及，而湯唯聽完之後，即時難過淚灑當場，更一度要行開緩和情緒先可以繼續訪問，令場面十分尷尬，睇到大批網友痛批佢不尊重女性！而雷佳音都似未察覺自己講錯嘢，繼續講：「我說錯了嗎？不至於吧，真的…」

唔少網友就揣測湯唯會否都係因生育後膀胱無力致尿頻，之後亦有湯唯粉絲幫忙解釋指偶像係因為身體因素，需要食大量抗生素先會搞到成日去廁所。事後湯唯接受訪問，坦言很自責，因為雷佳音一直冇提佢呢個問題：「特別自責，他沒有問題，他肯定明白，大家都是演員，他知道我是很用心的演員，我不是偷懶或故意，他都是明白的。」