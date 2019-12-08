許廷鏗出Po關胡鴻鈞事？林欣彤：我不聞世事

歌手林欣彤（Mag）到天水圍出席活動，即場唱歌及與歌迷玩遊戲。講到月尾將舉行演唱會，她透露現時要預備演唱會，故聖誕都冇得玩，問到何時會閉關預備個唱？她表示：「下星期開始要，臨兩星期前就要閉關。（要keep fit同練歌？）係呀，其實不嬲都有嘅。（減幾多？）冇明確減幾多，最緊要健康，我都有做運動，跑步、瑜伽等。（要練好把聲？）相信有健康嘅身體，就可以keep到把聲。」講到現時社會情況，問到可擔心演唱會會取消？她坦言：「會有心理準備，但會當如常舉行嘅心態備戰。（有兩手準備？）等公司安排，如果取消希望遲啲再開番。」

冇聽胡鴻鈞提蔡思貝

而講到好友胡鴻鈞被爆與蔡思貝秘撻，問到Mag知不知道？她笑言：「唔知。（唔會關心吓問吓佢？）好少八卦人哋嘅事，都唔關我事。（有冇聽過佢提起蔡思貝？）冇乜。（祝福佢哋？）會祝福好朋友。」講到胡鴻鈞被爆戀情後，其同性密友許廷鏗近幾日黯然發文抒發情感，Mag笑言：「佢習慣行感性路線。（大家覺得有聯想？）一定唔關事，佢習慣Chok，配合佢嗰啲好moody嘅相。（關心吓佢？）我冇時間關心佢，我呢排不聞世事，淨係關心演唱會。」