首襲澳門開騷　林奕匡大數同黃妍相似之處

唱作歌手林奕匡（Phil）昨晚首度登陸澳門舉行演唱會，甫開場他一口氣連唱《GOODMAN》、《是日休息絕不工作》、《買不到的快樂》與觀眾見面，Phil指自己這個巡迴演唱會已去過很多不同的城市，今次來到澳門，他會一如以往出盡全力去演出。他又邀請了同門小師妹黃妍（Cath）上台當嘉賓，兩人合唱Phil 的《一世同學》。他認為自己與Cath有很多相似的地方，包括大家都識得玩樂器，也會自己創作，而更重要的是他們對夢想一樣很堅持。之後Cath在台上獨唱她的全新歌曲《刮骨》。

邀素人幸運兒合唱

以歌會歌迷的Phil之後再邀嘉賓上台，是一位素人幸運兒，於較早前一個名為「林奕匡-我想和你唱」比賽中勝出的朋友，可以如願上台跟Phil合唱《新一天》。一向重視與歌迷交流的 Phil，在唱《花灑下的歌》時，走落台與觀眾握手，隨即令觀眾大為興奮，紛紛走近與他握手，有人更趁機拿出手機與Phil玩selfie，氣氛十分熱烈。他說：「我有好多歌，都係寫一啲開心、快樂嘅事，其實只要識得珍惜，識得感恩，每日都有值得頌讚嘅事。」

浪漫並非只係愛情

Encore時，Phil送上《咫尺》和《安徒生的錯》，他特別感謝全場歌迷陪伴他度過一個浪漫而難忘的晚上，他不忘強調：「其實浪漫，唔一定淨係愛情嘅，一齊聽吓歌，一齊分享唔同嘅故事，都係一種浪漫。希㸒大家都可以帶住呢種浪漫同快樂，去製造更多個特別嘅日子，珍惜每一個機會，珍惜每一個陪你分享嘅人。」最後他以《有人共鳴》來為演唱會畫上句號，因為觀眾不捨得離場，他再大贈送唱多首《一雙手》及再次走到台下與觀眾握手合照，讓觀眾滿足離場。