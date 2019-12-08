讚愛駒似自己！郭富城暫冇意願追仔：好荒謬

藝人郭富城（城城）今日以品牌形象大使身份出席馬場活動，提到他最近拉頭馬，他即大讚愛駒「舞士精神」叻仔：「都要多謝馬房上上下下，好多香港馬迷支持，不負眾望，贏咗係開心，但大家都唔好孤注一擲。（你有冇投注？）我幾乎冇，因為我已經係馬主，贏咗有彩金。（朋友有冇問你意見？）我有同朋友講，呢兩次抽嘅檔位都唔係太好，係好大考驗，但一次一次證明愛駒係突破到困難，呢點好似我，我喺演戲同演唱會都遇到好多困難，要衝破到困難先有好成績，我鍾意養馬都係因為個性似我，有鬥心。」

未帶囡囡見愛駒

問到愛駒幾時衝出香港？他表示：「一步一步嚟，由四班依家升到三班，係叻仔，六場有三個冠軍，三個亞軍，好開心，將來點冇人知，最重要係佢身體健康，之前養過兩隻愛駒都係因為健康問題而退役。（有冇帶兩個女睇過愛駒？）冇，之前忙工作，而且我怕囡囡驚，佢哋太細，大少少先。」

「我唔係舊式思想」

另外，對於有傳他以一百萬利誘太太方媛追仔？城城否認：「我唔知邊度出嚟嘅，佢哋自己創作多過問我意見。我一直都講有兩個女好開心同幸福，暫時冇計劃生，唔好畀報道妖言惑眾。（因為唔止一百萬？）完全係作，唔係用錢去衡量。（出手冇咁低？）唔係買賣，我覺得得啖笑，婚姻係一個承諾，小朋友係建立幸福家庭，呢啲唔可以用錢去買，好奇怪。暫時有兩個小朋友好開心，兩個小朋友都花好多時間，我要忙工作，太太又要準備佢嘅時裝工作，所以暫時唔會係報道咁講，最好都係問番我。（想唔想追仔？）暫時冇呢個意願，話我追仔好荒謬，女有女好，好Sweet，我唔係舊式思想。」至於影到他買鮮花，城城表示只是即興買回家：「屋企放花，會更有生氣同氣氛，咁女仔都係鍾意花，我經常都買，只係你哋影唔到。」