《造星II》MC丁父憂：遺憾睇唔到我入決賽

ViuTV節目《全民造星II總決賽》將於12月15日舉行，十強參賽者中午在紅磡拉票，吸引大批粉絲到場支持，逼爆商場。十強參賽者包括Phoebus（14號吳啟洋）、Oscar Li（20號李祉均）、Mike（24號曾比特）、MC（28號張天賦）、Tank（29號梁德忠）、JJ（38號范卓言）、Brian（69號阮頌揚）、George（74號歐鎮灝）、Hugo（82號丘凱雄）、Justin（95號陳樂）。

MC、George與Oscar接受訪問，大熱門MC開心獲得支持，但也擔心大家是否因負評而留意他，希望將負評變為正評，決賽臨近亦開始不留意負評，避免影響心情，他說：「我對自己有信心，但比賽係天時、地利、人和。」他談到父親早前病逝：「對我影響好大，比賽時少好多時間陪佢，最令我心痛係爸爸喺我面前扮冇事，叫我唔使擔心，其實我偷偷睇到佢食藥，好遺憾爹哋睇唔到我入決賽，見證到我另一個階段，亦未能對我放心，因為我仲未兌現到對佢嘅承諾。」

George表示本身有信心贏，但看到網上負評如潮後信心動搖，希望透過實際行動回饋粉絲支持，亦想暫別負評，不再看各大討論區。George否認得到花姐愛錫，皆因他很怕花姐，比賽以來跟她說話不超過十句。Oscar坦言想贏，有信心喺決賽做出狂野的表演，對於獲花姐讚賞，他受寵若驚，更高呼：「我愛花姐！」