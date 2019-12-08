左右《全民造星》賽果？花姐：我只係小職員

ViuTV節目《全民造星II總決賽》將於12月15日舉行，十強參賽者中午在紅磡表演拉票，吸引大批粉絲到場支持，逼爆商場。節目監製黃慧君（花姐）指今年賽制跟上屆相同，評判與觀眾投票各佔一半，除了每人有兩個自選環節，更有大會指定的跳唱環節。

問到有甚麼心水？她說：「今日嘅心水唔同平時，Oscar（20號李祉均）嘅表現改變咗我對佢嘅睇法，MC（28號張天賦）唱得好好，但係佢由開始到依家都係唱歌，咁係唔夠，佢需要突破，Mike（24號曾比特）唔係偶像派，但係唱得又跳得，Phoebus（14號吳啟洋）都幾靚仔。」

講到十強選出後惹來網民質疑，尤其是Oscar與George（74號歐鎮灝）的入選爭議最大，花姐說：「其實係今年嘅參賽者好平均，觀眾各有自己嘅鍾意，其實都係評判揀嘅，我聽到評判揀Oscar同George入圍都吓一聲，不過現場睇同睇電視唔同，好似頭先近睇Oscar個眼神好犀利，可能嗰吓電到啲評判。」

對於被指左右賽果，花姐則說：「我只係ViuTV小職員，冇能力左右大局，都係評判決定，我最多都係同評判介紹每個參賽者嘅性格。」花姐否認會將參賽者加入現有的組合，暫時未有決定，亦有可能開新組合。