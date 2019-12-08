與J.Arie成螢幕情侶　小肥落閘：佢男人嚟

歌手J.Arie（雷深如）和小肥到電台受訪，透露雙雙為歌唱比賽擔任評判，小肥透露是首次為直播節目的歌唱比賽做評判，感覺新鮮，但笑言如果有得揀不想做評判：「做評判真係好傷神、傷元氣，因為我會好認真，由第一個開始要定個評分標準，係好麻煩嘅事，同埋如果唔鞠躬嘅話我會扣分。」J. Arie則為參賽者提供建議：「唔好揀難度太高嘅歌，因為喺緊張情況下會發揮唔到最好，唔知點解有啲人一比賽，就要表演跳火圈，只要唱番自己平時練開最熟嗰隻就得。」

擔心陳慧敏獨遊

兩人又笑言因為合唱《哪懼牆攀不上》被稱為最新的「螢幕情侶」，期間又乘機相約下次一起去旅行，問到可是已擦出愛火花？小肥即落閘表示：「唔會，佢男人嚟㗎嘛！」J. Arie亦笑言：「咁你啱。」另外，講到好友陳慧敏在埃及被非禮，問到可有慰問對方？小肥即勞氣地語重心長表示：「我除咗慰問佢，要等佢返嚟鬧佢添呀，我哋擔心佢，出發前叫佢有啲地方一定要搵導遊陪住，不過佢喺印度、巴基斯坦都試過冇導遊就自己照出去，好彩冇事啫，但今次喺埃及就咁，佢有時太任性啦，女仔會危險，佢又唔係核突。」