《多功能老婆》劇透：浩田暗示喜歡藍飛

第十一集 (12/09)

浩田（周柏豪飾）為熟睡中的藍飛（楊千嬅飾）治理傷口，藍飛卻裝睡扮作不知。翌晨，風華（陳煒飾）和思蕾（朱晨麗飾）為藍飛悉心打扮赴維迅飯局，浩田不是味兒。席上，藍飛對維迅（袁文傑飾）無心應對，看見浩田畫在手上膠布的翅膀，感覺溫暖。浩田代藍飛接啟佳放學後，在超市碰見藍飛和維迅，誤會二人發展神速，心中鬱悶。是夜，藍飛決定在離婚書上簽字，啟佳懂事擁着母親以示支持。颱風刮起，藍飛家窗口爆裂，浩田突然出現，為二人修窗遮風擋雨，藍飛感動。浩田勸藍飛勿為財困而選錯對象……

第十二集 (12/10)

聲隆（黃錦燊飾）主動邀請嘉怡（戴祖儀飾）見面，並勸浩田繼續醫科學業，目的想他離開藍飛，父子因此大吵，浩田更決定從此自食其力！楊嬋（苗可秀飾）與藍飛談起當年與聲隆感情，藍飛瞥見她手上的紋身，猜想當年二人愛得火熱。君明（王梓軒飾）約維迅等人商討京港塔計劃，偶爾看到藍飛的專業態度，決定讓她一試。浩田為付房租賣錶賣車，被藍飛知道，勸他要為未來打算。楊嬋為取回送給聲隆的望遠鏡，跟他到藍飛家對面的寓所，忽爾回想舊日，忍不住聞歌起舞，卻不知正被藍飛等窺視……

第十三集 (12/11)

楊嬋着宏立將跳舞片段傳給她，眾人認定楊嬋對聲隆未忘情。君明過賬買浩田的車，時風華來電找浩田修理電燈，君明一同前往再遇風華，但風華只當他是裝修工人。風華跟藍飛與君明開會，發現其真正身份。藍飛闡述「京港塔美食區」主題意念，梅夫人滿意，指藍飛與楊嬋有相似特質，並提起楊嬋的過去。嘉怡追問浩田到外國讀書的事，又暗示父母催婚，浩田苦惱逃避！藍飛轉告浩田，嘉怡已替他寄出入學申請表，浩田忍不住暗示喜歡藍飛……

第十四集 (12/12)

浩田本答應陪嘉怡看醫生，突然收到蘇蝶被捕消息，急往警署保釋，原來蘇蝶與景琛吵架失控，並帶她回家梳洗。藍飛陪嘉怡看過醫生後回家，入門便看見蘇蝶淋浴出來，嘉怡誤會二人舊情復熾，痛哭出走，浩田並不在意……楊嬋突然反對宏立參與京港塔的項目，思蕾不滿與她爭吵。宏立為哄思蕾，與她補拍結婚照。君明終於約得風華到大牌檔吃飯，卻被梅夫人看見……浩田暗中助藍飛找資料，又以二人名字作比喻，希望藍飛可以在藍色天空下飛翔！

第十五集(12/13)

浩田向聲隆打探藍飛能否勝出京港塔項目，聲隆透露一切已有安排。浩田答應藍飛努力，在思蕾安排下，在宏立的公司當化驗員；他還特意替藍飛開設「救世煮」手機程式，方便交流飲食心得，希望提高藍飛勝算。宏立在婚紗店前遇到蘇蝶，意外得知她患上肺癌，並承諾為她守秘密。梅夫人和顏成功向君明施壓，暗示要他放棄風華，同時藍飛亦收到顏成功的警告……浩田在酒吧兼職最後一夜，眾人各懷心事捧場，君明和風華更因誤會不歡而散……