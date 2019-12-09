慳家掃貨添情趣！羅力威自動波服侍雨僑

歌手羅力威與雨僑去年拉埋天窗，今年初斥資逾560多萬購入紅磡一個新樓盤築愛巢。向來慳儉的他們不追求名牌，旅行買平機票，羅力威更講過節儉是夫婦的生活情趣。日前下午，見他們現身黃埔拍拖，人夫羅力威一身便服，十足大男孩，雨僑則薄施脂粉，兩公婆拖手邊行邊傾，最有趣是老婆孭手袋，老公就斜孭相機，襯到絕！

分工合作顯默契

他們慢步走入位於商場地庫的超市購物，原來當日是減價日，所以人頭湧湧，街坊個個忙於搶購。雨僑翹實老公先繞場一圈，之後羅力威「自動波」拎購物籃，兩人有默契地分工合作，老公全程手挽購物籃，老婆則專心挑選貨品。見他們集中選購新鮮蔬果和食材，有商有量，期間雨僑細心研究包裝上的食物標籤及食用限期，更忘形踎低左揀右揀。

掃頭髮「蜜斟」

雖然平日很慳儉，但當日他們並非專攻特價品，羅力威想食得健康，但慳得來又不能餓親老婆，所以又買了新鮮肉類和青提子，揀完食材再揀乾糧。行到一半，他突然停步，並暖男上身，伸手幫老婆整理頭髮，親密對望耳語。行了約30分鐘後，兩人前往付款，眼見收銀處人龍長，即轉用自助付款埋單走人！