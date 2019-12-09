東方日報C1：胡定欣終極解放晒贏姚子羚

將約滿無綫的「視后」胡定欣早前與「胡說八道會」姊妹到馬爾代夫旅行充電，為了突圍而出，「終極一露」半裸上陣，實行異地大解放！鬥贏一班姊妹， 完勝的她依然謙虛地說：「我淨係對背脊有信心。」而姚子羚亦自爆首次裸曬！

38歲的「視后」胡定欣近年放慢腳步，明年將約滿無綫的她，趁空檔與胡杏兒、胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚、李施嬅一班「胡說八道會」姊妹團到馬爾代夫旅行，好好慰勞自己。難得來到陽光與海灘的度假勝地，她們連日來已不停在社交網分享單人水着靚相，大晒事業線、股邊等，爭妍鬥麗，唯獨定欣遲遲未有分享泳衣相。

38歲的「視后」胡定欣近年放慢腳步，明年將約滿無綫的她，趁空檔與胡杏兒、胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚、李施嬅一班「胡說八道會」姊妹團到馬爾代夫旅行，好好慰勞自己。難得來到陽光與海灘的度假勝地，她們連日來已不停在社交網分享單人水着靚相，大晒事業線、股邊等，爭妍鬥麗，唯獨定欣遲遲未有分享泳衣相。

畀胡蓓蔚睇全相

直至昨日，終於輪到定欣出擊，眼見好姊妹的招式層出不窮，她竟選擇簡單一招「背水一戰」！ 她在社交網上載一張「裸你命」的背面照，相中她頭戴大太陽帽，半裸上身，下身僅穿着三角泳褲， 坦蕩蕩地對着無敵大海。她除了晒出白滑美背、纖腰、挺臀及完美曲線之外，更出其不意地露出西半球，相當誘人，火辣程度令一班姊妹全軍覆沒！原來這張性感照由豹嫂親自操刀拍攝，她笑說︰「我諗依家全世界都應該好妒忌我。」定欣更回覆：「咩都畀你睇晒。」而子羚則負責「睇水」。一向熱愛運動，努力保持健康美態的定欣也直說︰「平時Keep得咁辛苦，呢張相係要影嘅！」

雖然定欣的帽寫上「Do Not Disturb（請勿打擾）」，但網民反應相當熱烈，相片上載不足24小時，已有超過11萬網民讚好，更引起圈中好友嘩然，其中姚子羚、劉佩玥、楊詩敏（蝦頭）抵死留言要求她分享正面照，而林子善更是搞笑引她「轉身」：「小姐你叫支香檳已經到咗，麻煩你簽一簽收！」大批網民紛紛留言：「鼻血不止」、「嘩，不得了！」有網民強烈要求「胡說八道會」推出性感寫真集派福利。

尷尬曬唔夠一分鐘

昨日定欣接受本報訪問時說：「大家為咗呢個旅行都有Keep Fit，因為知道會着泳衣影靚相，我去之前都好勤力操練同控制飲食，想留個倩影。我上載咗呢張相之後，好多人都Message叫我華麗轉身， 不過我班姊妹咁犀利，我就無謂失禮啦！我淨係對背脊有信心少少。不過經過今次旅行，先知道着泳衣擺甫士真係唔容易，身上有幾多肉一眼睇晒！」她透露原來有幸看到其全相的不只豹嫂一人：「子羚同豹嫂全程都係旁觀，幫我睇住有冇人突然間出現。」

至於姚子羚前晚出席《善心滿東華2019》，曬黑不少的她笑指被陳山聰取笑似工人姐姐，更自爆此行嘗試首次裸曬：「曬後面，因為個Pat Pat好白， 唔想有泳衣痕。（曬得成唔成功？）唔成功，我曬唔夠一分鐘就起身，因為覺得好尷尬，我個Villa係對住個海，好多人喺出面潛水，後來我一返入房，就見到有個外國人經過，好在佢冇見到。」

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