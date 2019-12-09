抑鬱痊愈再陷驚恐症　馬浚偉傳患思覺失調

藝人馬浚偉自編自導自演的首部電影作品最近上映，電影以馬浚偉同媽媽對抗疾及死亡的故事為藍本，為咗增加戲劇性，入面都有講抑鬱症、驚恐症、思覺失調等病例。早前坦承曾患抑鬱症8年嘅馬浚偉，近年再受驚恐症折磨，而呢兩個病電影中都有提及，不過電影中都有講患上思覺失調的情節，不禁令觀眾聯想到馬浚偉係咪都受思覺失調所折磨！

所以馬浚偉今日特別喺社交網澄清，佢冇患上思覺失調，但驚恐症就伴隨他至今：「《生前約死後》上映第四天，衷心感謝每位入場支持的觀眾！觀眾看後反應之大，也是我始料不及的！感動你們流下的每滴眼淚......我希望，透過哭，能輕輕舒（紓）緩我們心裏的鬱結。我更希望，內心的傷痛能隨着眼淚，離我們而去！

不過，我也想在這裏作一個小小澄清，免得朋友和大家擔心！我的抑鬱症，由1999年母親離世後開始，於2007年已算痊愈！然而，Panic Attack （驚恐症）卻始終由1999年伴隨我至今，但大家放心，我OK的，反正如果發作得太厲害，吃藥就可以了！至於思覺失調，我並沒有患上此症，我只是希望透過戲劇，能令更多朋友認識、關心、和理解更多患有情緒病的朋友的一些心理狀態，所以大家不用擔心！

愛要及時，凡事也多包容、多體諒！千萬別忘記那個有愛又善良的自己！願，每個人都平安、健康、喜樂！」