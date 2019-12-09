緋聞男女好有愛！孫藝珍晒心口甜笑翹玄彬

去年合作拍戲傳撻着的韓星玄彬與孫藝珍，無懼再爆緋聞，合演由神劇《來自星星的你》編劇朴智恩執筆的tvN新劇《愛的迫降》，將於本周六啟播。

四位主角包括玄彬、孫藝珍、徐智慧與金正賢今日出席發布會造勢。以吊帶裙襯粉紅色冷衫的孫藝珍，大晒美腿又微露心口，甜笑手翹玄彬現身谷劇，二人又大派心心，獲粉絲大讚外型相當合襯！

玄彬表示上次拍戲，因為冇同場的戲分，二人幾乎各自進行拍攝，當時他已希望有機會可以在其他作品中，在同一空間再一起拍攝，沒想到這麼快便有機會，他又大讚孫藝珍是一位非常好的拍檔，在同一空間合作後，更發現從對方身上，有很多地方值得自己學習，並大讚孫藝珍有很多想法。至於孫藝珍則表示可以這樣再次相遇真的很有緣，當她看到劇本時，便想到玄彬完美配合劇中的角色，慶幸二人可以一起拍攝，因為上次拍戲沒有同場的戲分，今次在劇中有很多對手戲，真的很好！

《愛》劇講述孫藝珍飾演的南韓某服飾品牌公司CEO，因滑翔傘事故而急降北韓，並與飾演北韓軍官的玄彬上演驚險又浪漫的愛情故事，徐智慧則飾演玄彬在北韓的未婚妻，預告玄彬與孫藝珍的戀情將會面對不少考驗。