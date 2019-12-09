陳明憙唔怕哮喘病發登阿尼瑪卿雪山

歌手陳明憙（Jocelyn）與台灣著名作曲人Jerry C合力炮製的新歌《遊樂》，國語版本月前推出後反應理想，她再請林若寧製作粵語版歌詞滿足港迷。她望透過新歌帶出環保訊息，遠赴五大聞名絕景：青海湖、青海油菜花田、茶卡鹽湖、青海阿尼瑪卿雪山、以及首次對外開放拍攝MV的四川鞍子河自然保護區拍攝MV。Jocelyn身兼多職，首次擔任創作、概念企劃、MV導演的她，還要化身導遊，安排今次絕景之旅，就連訂機票、交通、膳食均由她安排。由Jocelyn領軍，一行五人花了一星期時間攀山涉水為MV取景。

她謂：「出發前我已計劃好所有行程，但意外永遠是意料之外，在前往青海阿尼瑪卿雪山，原本預計只需步行一小時便可到達，但期間因為遇上暴風雨、登山路程有點出錯，最終我們花了三個多小時才到達雪山，期間還要攀過一個又一個大石頭，加上我們身處在海拔五千多米的高山，行路要慢、說話要放輕，否則會有出現高山反應的危機。」

自小便有哮喘的她，登山期間難免要吸哮喘藥以防病發，幾經波折，最後成功登上阿尼瑪卿雪山，眾人更趕在天黑前落山，保障安全。又說：「幸運地在其他地方取景拍攝一切順利，雖然遇上了一個小意外，我被汽車的死氣喉灼傷小腿留疤痕，但看到這個由自己一手策劃的MV，只能說一切都很值得！」Jocelyn加盟Sony首張概念專輯，大部分歌曲在台灣進行錄音及製作，預計12月底推出，新公司新氣象，希望從歌曲以致形象，能夠帶給歌迷一種全新的感覺。