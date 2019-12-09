紅館騷突然被取消　關智斌剖白心路歷程

樂壇天后容祖兒、關智斌及印度裔演員陳振華等為百老滙拍攝全新網上OTV《造就更好》。故事開頭講述祖兒與一對香港土生土長的非洲裔小姊妹相遇，小姊妹帶她走進不同人的奮鬥經歷，OTV以三段真人真事作為題材重心，分別道出各人有不同的自身經歷，遇上人生高低起跌，但可以在逆境中自強不息，加上身邊人的鼓勵，最終能衝破難關，迎接美好生活。

OTV中的第一段個人經歷是關智斌等待多年，本來有機會跟多年拍檔踏足歌手夢想的紅館舞台，卻因突如其來的新聞令演唱會取消，在他面對挫敗以為與夢想擦身而過之時，突然傳來一個好消息，原本以組合名義的演唱會變成了他的個人演唱會，提醒大家只要帶着夢想做人，繼續奮鬥，好好裝備自己，必有圓夢的機會。

另一段奮鬥經歷則是圍繞着土生土長的印度裔演員陳振華，他自小被欺凌侮辱，加入演員行列12年，期間為追逐演員夢，一人身兼多職，曾一邊兼顧幕前演出，一邊當搬運工人養家，雖身心俱疲，但在自己的努力和家人的鼓勵下，從未放棄追夢的決心，最終贏得觀眾的掌聲，在演藝圈獲得認同，他還肩負着一份使命感，認為自己的成績是代表着他的族裔社群，所以陳振華會加倍努力，做好自己，除了演好角色令觀眾賞識之外，他還會當義工為病人剪髮，為社會帶來正能量。

除了三個骨幹故事之外，OTV還包括了身邊不斷努力生活的香港人真實故事，如母子檔開花店的薑姐與Mite；與及藍球3男子的奮鬥追夢故事，藉以勉勵香港人即使遇上挫折亦不要氣餒，或是互相鼓勵、互相欣賞，就像《造就更好》歌詞所說：「當生活讓我下沉，仍然帶住夢想做人；當計劃未有下文，繼續帶住夢想做人」。