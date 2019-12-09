黃貫中領軍開Rock騷　Soler做小粉絲冧爆

Beyond成員黃貫中（Paul）領軍，率領香港6大搖滾樂隊好友ToNick、Cassette、秋紅、逆流等於澳門新濠影滙綜藝館舉行演唱會，Paul的太太朱茵與女兒黃鶯等均有現身撐場。由樂隊Soler唱開場，到Beyond歌曲《我是憤怒的金屬狂人》時，粉絲起身跳舞，之後Tonick再唱自己歌《長相廝守》，觀眾們high爆開手機燈營造燈海。Paul於中場出場，粉絲手持手機衝到台前拍照，唱畢第一首歌後，他說：「Show Me Your Power Please！」全場粉絲們即尖叫。最後，Paul親自率領六大樂隊Rock足七首，輪流Jam世界級Rock Band的經典歌曲，最後更大合唱《海闊天空》，而完騷後，Paul與所有樂隊與觀眾齊齊大合照。

問到Soler是否作為主場，所以第一個上台？Soler笑言：「我哋冇問到，希望佢哋諗到係因為我哋係主場，所以開得靚、開得好。（緊張啲？）個show開始，我們都想快，同埋第一隊出場，暫時觀眾無得比較，安全！」對於整個騷的感動位，Soler直言：「未出show就已成功，我哋多年無見Paul，就算是之前都只是電話溝通多年，一見返面就是搵我哋開騷，我哋一直都夢想與Paul再次同台。」而Soler的哥哥Julio又興奮表示自己是Paul的小粉絲，是次能夠同台表演Paul的歌曲《無得比》：「我又可以彈Bazz，彈彈吓望去就見到Paul，好開心！（觀眾站着好high？）這是他們的責任！哈哈！」