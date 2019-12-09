黎曉陽自爆曾被網紅衝擊：佢用火燒我啲錢

創作歌手黎曉陽今日上新城電台繼續宣傳新歌《拾荒者之歌》，他表示新歌是講述回憶，續憶述一次大擺烏龍的𤓓事：「有次見到個阿姐坐喺路邊，以為佢係露宿者，就買咗啲餅乾請佢食，點知佢唔係。」

有意開快閃瑜伽班宣傳新歌

近年愛上玩瑜伽的他，有意開快閃班趁機宣傳新歌，可謂一舉兩得：「都係玩咗一年，今朝6點先喺中心做完，想搵個草地嘅地方，瑜伽最後嘅一個動作係休息，嗰時大家就可以瞇埋眼聽我唱歌，係一個好神聖嘅表演。」又指因身邊好友關係，都有考慮稍後去考個瑜伽牌：「本身冇諗住要考，係佢哋成日問我，咁求學不是求分數嘛，考個牌都要成4、5萬蚊㗎！但如果我要玩快閃教人，有個牌係好啲嘅，不過當興趣變成工作就唔好玩，所以唱歌某程度上都係咁。」

深水埗Busking賺到幾百蚊

因此他有想過重回Busking懷抱，找回最純粹的快樂、又可賺外快：「有次喺深水埗都賺到幾百蚊，畀個道友拍膊頭讚我好好嘢搵到咁多，轉頭仲畀咗幾毫子我。」他又自爆Busking時曾被一名網紅燒錢：「見過佢兩次，佢係我嘅偶像嚟㗎！佢先係True Artist，有次佢用把劍串起我啲錢就咁用火燒，燒完同我講Sorry，仲一齊合唱，哈哈！第一次見佢就上台衝擊我，搞到我好High！」