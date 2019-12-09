「BB」趕及年底出世！Heidi緊張到手震

女子組合Super Girls（SG）成員李靜儀（Heidi）成第三位單飛出歌成員，今日上電台宣傳最新跳舞歌《Be True》，聯同個人服裝品牌推出新系列，又透露本月18日於尖沙咀舉辦首個相展，屆時會展出十多幅作品：「今次同攝影師合作，我做Model，用藝術形式呈現，有東方女性美嘅元素。（喺邊度影？）都係Studio，着番品牌衫。」

未必去《勁歌金曲頒獎典禮》

Heidi興奮指趕得切於年尾見證「BB」出世好開心：「籌備咗好耐，本身想喺暑假出，但當時氣氛唔好。都冇諗過可以出Solo歌，好緊張！Post新歌去社交網站嗰陣係手都震。（因為冇信心？）係太緊張、有壓力、又會擔心，好明白Aka同Cheronna當時出歌嘅心情，好彩出到嚟嘅效果好好，都好喜出望外。」續多謝公司給予出Solo歌機會，問到可會期待表演唱Live？她指：「仲未知幾時，但聖誕節就會同SG一齊做嘢。」講到四大樂壇頒獎禮中有三個都先後宣布取消，只剩下TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》，Heidi指：「係好可惜，不過都明白安全最重要，雖然今年SG冇出歌都未必去，但兩個好姊妹會去都擔心。」