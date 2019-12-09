捱過低潮！陳蕾感激蔣雅文：佢係隱形嘅家姐

歌手陳蕾接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒（Edmond）訪問，講到簽約新公司並推出新歌《熒光》及來港追夢感受，陳蕾說：「之前簽過日本大型經理人公司，就係因為怕有束縛所以解約做獨立歌手，依家再簽大型唱片公司，之前都有少少陰影，好怕冇咗自己，好好彩公司好信任我，放手畀我造自己喜歡嘅音樂。」

曾不安徬徨灰心

由廣州來香港參加歌唱比賽至今十年，問到可有試過放棄造音樂的念頭？陳蕾說：「離開日本公司之後，想喺香港獨立發展，申請香港嘅工作證申請咗好耐，一直都唔批，我喺廣州非常不安、徬徨同灰心，覺得自己有好多作品，但係連張「入場券」都冇，屋企人同朋友都叫我放棄，我喊到收唔到聲，但係我真係好鍾意音樂，喊完第二日我決定要積極寫歌，唔可以再頹廢落去，當自己相信時真係批咗個工作證畀我。」

現與鄧小巧同居

陳蕾特別感激蔣雅文與鄧小巧陪伴左右：「蔣雅文係我一個隱形嘅家姐，佢嘅說話真係令我終身受用，因為佢係過來人，喺我最無助、最唔開心嘅時候畀咗好多意見。我依家同鄧小巧一齊住，佢處事冷靜，EQ又高，佢願意花時間同我分享心事，有咩開心唔開心我哋都會講，我哋從來冇嗌交，住埋一齊之後關係更加好。」