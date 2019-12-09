黃貫中早已退出　葉世榮獨腳BEYOND騷取消

《黃貫中‧葉世榮 37 BEYOND 作品巡迴演唱會 2020 香港》原定明年1月假紅館舉行3場，由於演唱會打正Beyond旗號開騷，但又沒有黃家強參與，故被網民狂插，其後黃貫中宣布退出，主辦單位G Music今日更在網上宣布取消演唱會。

因社會環境不穩取消

主辦方在官網貼出通告：「鑑於數月以來香港社會環境出現不穩定的因素，考慮到藝人、表演團隊、製作團隊及歌迷的安全，經過主辦方連日來的討論後，決定忍痛取消原定於2020年1月17–19日（星期五、六、日）假紅磡香港體育館舉行的《黃貫中‧葉世榮 37 BEYOND 作品巡迴演唱會 2020 香港》，對此造成不便深感抱歉，謝謝各方的支持和體諒。」

網友批評多鬼餘

演唱會用Beyond名義開騷，但只得葉世榮一人演出，實難成騷，而主辧卻用「香港社會境出現不穩定的因素」為由取消，有網民批評：「多鬼餘，朋友做唔到，解決唔到，就唔好再搞...Beyond這個名字唔打算繼續發揚光大唔緊要，但請不要再蒙污佢！」