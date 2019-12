今屆金球獎最佳動畫提名絕對係迪士尼天下!近期在全球大收的迪士尼動畫《魔雪奇緣2》(Frozen II)以大熱姿態入圍爭獎。除了《魔》入圍之外,今年全球票房勁收10億美元(約78億港元)的彼思(Pixar)皇牌動畫《反斗奇兵4》(Toy Story 4)與迪士尼賣座片《獅子王》(The Lion King)亦同獲提名!而《魔》主題曲《Into the Unknown》亦獲最佳原創歌曲提名。

此外,夢工場賣座動畫《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)都有入圍。